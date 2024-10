Schwarzfahren soll nicht mehr strafbar sein

Und noch ein seit Jahren umstrittenes Thema packt Buschmann in seinem Entwurf an: Wer ohne gültigen Fahrausweis mit Bus oder Bahn unterwegs ist, soll künftig nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden: Die sogenannte Beförderungserschleichung soll dann nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. "Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden", heißt es in dem Entwurf.