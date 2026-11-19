Im Sonneberger Stadtteil Oberlind müssen Autofahrer ihre Fahrweise an einigen Stellen künftig anpassen. Wie bereits im Oktober berichtet, wird das bisherige Verkehrskonzept überarbeitet. Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVA) hatte die Beschilderung insgesamt beanstandet. Zu viele Verkehrszeichen, unklare Vorfahrtsregelungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen, deren Begründung nicht ausreichend nachvollziehbar war, hatten eine Überarbeitung erforderlich gemacht. Nun hat die Behörde auf Anfrage weitere Einzelheiten mitgeteilt.