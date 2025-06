Verkehrssicherheit: Thüringer Polizei kontrolliert 2.200 Fahrzeuge

Erfurt (dpa/th) - Beamte und Beamtinnen der Thüringer Verkehrspolizei haben am vergangenen Wochenende 2.200 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und dabei zahlreiche Alkohol- und Drogentests durchgeführt. Insgesamt seien 54 Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen festgestellt worden, teilte die Landespolizeidirektion Erfurt mit. In fünf Fällen wurden in Fahrzeugen verbotene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt, heißt es weiter. Die Thüringer Polizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein. Die Maßnahme ist Teil der länderübergreifenden Kontrollwoche des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol, an der sich die Thüringer Polizei beteilige.