Zu Beginn des Jahres erhielt die Stadtverwaltung einen Bürgerhaushaltsvorschlag zur Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Wohngebieten und um Kindergärten. Der Einreicher berief sich darauf, dass durch eine neue Gesetzgebung der StVO solche Zonen in Städten und Gemeinden leichter eingerichtet werden könnten. Dadurch könne die Sicherheit in Wohngebieten und um Kindergärten, Spielplätzen und Schulen erhöht und gleichzeitig der Lärm gemindert werden. Zudem könne man einige Schilder einsparen, weil in 30er-Zonen grundsätzlich rechts vor links gilt – was auch den Verkehr in Kreuzungsbereichen weiter bremsen und die Sicherheit erhöhen würde.