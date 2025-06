Statistik zeigt keine Auffälligkeiten

Auch andere Fachleute erkennen in den Fahrzeugen ein Sicherheitsrisiko. "Insassen schwerer Fahrzeuge, wie etwa SUVs, sind bei Unfällen in der Regel besser geschützt als Personen in kleineren Autos, unter anderem durch eine robustere Bauweise und eine erhöhte Sitzposition", sagt etwa Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim Tüv-Verband. Für die Unfallgegner steige hingegen das Verletzungsrisiko, "da größere Fahrzeuge durch ihre höhere Masse und Bauform, etwa durch höhere Motorhauben, stärkere Aufprallkräfte erzeugen können".