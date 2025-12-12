In der jüngsten Stadtratssitzung ist der seit Jahren diskutierte Fußgängerüberweg am Stiller Tor erneut thematisiert worden. Auslöser war CDU-Fraktionschef Ralf Liebaug, der auf eine eigene brenzlige Erfahrung hinwies: Ein Mädchen sei plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, nur eine Vollbremsung habe eine gefährliche Situation verhindert, berichtete der CDU-Mann. Er griff zudem den jüngst erschienenen Bericht in der Heimatzeitung sowie den dazugehörigen Leserbrief von Jürgen Klaedtke auf, die beide auf die Problematik hingewiesen hatten. „Was können wir tun, um die gefährliche Lage zu entschärfen?, fragte Liebaug den Bürgermeister, und ergänzte: „Wir wollen und müssen was tun“.