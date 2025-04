Verkehrssicherheit: Motorradsaison geht los - Sternfahrt nach Kulmbach

München/Kulmbach (dpa/lby) - Freiheit, Adrenalin, Abenteuer, Natur - vom Motorradfahren geht für viele Menschen große Faszination aus. Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, starten die Biker wieder zu ihren Touren. In Bayern gibt es zahlreiche Regionen, die mit ihren Steigungen, Kurven und malerischen Kulissen für Motorradfahrer reizvoll sind - etwa die Alpenregion, die Seen in Oberbayern, der Bayerische Wald, die Fränkische Schweiz, der Spessart oder die Romantische Straße von Würzburg nach Füssen.