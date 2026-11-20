Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist zuletzt rund jedes fünfte Auto wegen erheblicher Mängel bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. Wie der TÜV Thüringen mitteilte, erhielten 20,8 Prozent der Fahrzeuge im ersten Anlauf keine Prüfplakette. Das betraf mehr als 35.000 Autos, die zwischen Juli vergangenen und Juli dieses Jahres untersucht worden waren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Anstieg um mehr als einen Prozentpunkt. Bundesweit lag die Quote der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln bei 20,9 Prozent.