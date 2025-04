München (dpa/lby) - In Bayern müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Mittwoch besonders aufpassen. Beim sogenannten Blitzermarathon kontrolliert die Polizei ab 6.00 Uhr verstärkt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Die Aktion dauert 24 Stunden und endet am Donnerstag um 6.00 Uhr, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte.