Beim 24-stündigen Blitzermarathon von Mittwochfrüh bis Donnerstagfrüh hatten Polizei und kommunale Verkehrsüberwachung an rund 1.500 Messstellen im Freistaat die Geschwindigkeit kontrolliert, um Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, die Tempolimits einzuhalten und für die Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren. An der Aktion beteiligen sich in dieser Woche auch 13 weitere Bundesländer im Rahmen einer sogenannten Speedweek.