Verkehrssicherheit: Autofahrer fordern schärfere Kontrollen im Straßenverkehr

Jeder Fünfte wurde laut eigenen Angaben noch nie sanktioniert

21 Prozent sagen, dass die Angst vor Sanktionen das eigene Fahrverhalten überhaupt nicht beeinflusst. 49 Prozent sprechen von einem weniger starken Einfluss. Selbst bei Autofahrern, die schon einmal für ihr Fahrverhalten bestraft wurden, geben nur 28 Prozent an, ihr Fahrverhalten danach dauerhaft geändert zu haben. 21 Prozent haben es eigenen Angaben zufolge vorübergehend geändert. 27 Prozent haben ihr Fahrverhalten danach nicht angepasst. 21 Prozent sagen, noch nie für einen Regelverstoß sanktioniert worden zu sein.