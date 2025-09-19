Verkehrsreport: Hier kann es sich stauen

 
Noch sind die Bedingungen sehr gut. Daher wird an vielen Straßen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gebaut. Doch auch der Glasfaser-Ausbau sorgt für Behinderungen.

 
Viele Baustellen, viele Schilder – auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Foto: dpa

In den folgenden Bereichen müssen sich Verkehrsteilnehmer mehr Zeit einplanen: B 19 Wasungen, Schwallunger Straße Verkehrsbehinderungen durch Ampelanlage vom 22.09.2025 bis 31.12.2025 aufgrund Baustellenausfahrt L 1026 Hohleborn, Heubergstraße Halbseitige Sperrung vom 22.09.2025 bis 13.10.2025 aufgrund Glasfaserausbau L 1028 Schnellbach, Nesselbergstraße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage vom 24.09.2025 bis 02.10.2025 aufgrund Reparaturarbeiten L 1126 Floh, Bahnhofstraße Vollsperrung bis 19.12.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, innerörtliche Umleitung ausgeschildert L 2622 Bettenhausen - Stedtlingen Halbseitige Sperrung vom 22.09.2025 bis 15.11.2025 aufgrund Glasfaserausbau (Wanderbaustelle) L 2621 Bettenhausen - Herpf Halbseitige Sperrung vom 22.09.2025 bis 15.11.2025 aufgrund Glasfaserausbau (Wanderbaustelle) K 2521 Wohlmuthausen - Schafhausen Halbseitige Sperrung bis 20.10.2025 aufgrund Glasfaserausbau (Wanderbaustelle) L 1024 OD Brotterode-Trusetal Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.12.2025 aufgrund Ausbau Telekommunikation L 1024 Fambach, Öhlmühle Fahrbahneinengung bis 21.11.2025 aufgrund Neubau Radweg L 1026 OD Seligenthal, Gothaer Straße Vollsperrung bis 30.10.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau (zw. Niemöllerstraße und Hohleborner Straße), Umleitung über Brotterode-Trusetal L 1026 OD Helmers Vollsperrung bis 23.12.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, großräumige Umleitung über Bad Salzungen ausgeschildert L 1118 Schmalkalden, Suhler Straße Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 31.10.2025 aufgrund Breitbandausbau L 1124 Ortseingang Meiningen/Landsberger Straße bis Kreuzung Herrenbergstraße/Untere Kuhtrift (2. Bauabschnitt) Vollsperrung bis 18.10.2025 aufgrund Straßen- und Kanalbau, Umleitung über Herpf ausgeschildert

L 1124/ L 3174 OD Dippach Vollsperrung bis 30.09.2025 aufgrund Brückeninstandsetzung, Umleitung für Pkw über Oberweid, Umleitung für Lkw über Frankenheim/Hilders L 1126 Floh-Seligenthal, Stahlbergstraße Halbseitige Sperrung bis 25.09.2025 aufgrund Glasfaserausbau L 2618 Eckardts - Hümpfershausen Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage bis 26.09.2025 aufgrund Gefahrbaumfällung K 84 Schwallungen, Eisenacher Straße Vollsperrung bis 31.12.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau, Umleitung ausgeschildert K 2521 Erbenhausen - Reichenhausen Halbseitige Sperrung bis 10.10.2025 aufgrund Glasfaserausbau (Wanderbaustelle) Gemeindeverbindungsstraße Unterkatz – Oepfershausen Vollsperrung bis 26.09.2025 aufgrund Kanal- und Straßenbau Schmalkalden, Waldhausstraße Vollsperrung seit 01.07.2025 bis auf Weiteres aufgrund Asphaltschäden