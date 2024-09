München/Nürnberg (dpa/lby) - Das nächste Kapitel im Streit um den geplanten Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg: Das Verfahren des Bundes Naturschutz (BN) gegen das Verkehrsprojekt landet aller Voraussicht nach beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der Verband hat seine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision fristgerecht begründet, wie ein Sprecher des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München mitteilte.