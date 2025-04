Verkehrsprobleme: Nach einem Jahr Züge am Untermain bald wieder planmäßig

Aschaffenburg/Hanau - Nach gut einem Jahr mit weniger Zügen im Nahverkehr am Untermain sollen vom 7. Juli an wieder mehr Bahnen regulär unterwegs sein. Alle Schichten in den Stellwerken zwischen Hanau und Aschaffenburg seien dann wieder vollständig besetzt, teilte die Deutsche Bahn AG mit. Die von den Einschränkungen derzeit betroffenen Linien RE 54/55, RB58 und RE87 sollen dann wieder ohne Einschränkungen fahren.