Verkehrspolitik: Weniger Geld für Thüringer Nahverkehr im Jahr 2025

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen gab es 2025 weniger Geld für den Bus- und Straßenbahnverkehr im Land. Zwar wurden aus dem Haushalt des Infrastrukturministeriums im vergangenen Jahr 56,4 Millionen Euro für den öffentlichen Personennahverkehr im Land bereitgestellt. Im Jahr zuvor waren es aber noch 86,7 Millionen Euro gewesen, wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage mitteilte. Der Einbruch 2025 erklärt sich demnach vor allem durch Sondereffekte des Deutschlandtickets auf den Schülerverkehr und damit verbundene Ausgleichszahlungen des Landes.