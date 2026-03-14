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Verkehrspolitik Weniger Geld für Thüringer Nahverkehr im Jahr 2025

Aus dem Infrastrukturministerium floss im vergangenen Jahr weniger Geld in den Nahverkehr. Woran liegt das?

Verkehrspolitik: Weniger Geld für Thüringer Nahverkehr im Jahr 2025
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56,4 Millionen Euro sind aus dem Haushalt des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur im vergangenen Jahr in den Thüringer Nahverkehr geflossen. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen gab es 2025 weniger Geld für den Bus- und Straßenbahnverkehr im Land. Zwar wurden aus dem Haushalt des Infrastrukturministeriums im vergangenen Jahr 56,4 Millionen Euro für den öffentlichen Personennahverkehr im Land bereitgestellt. Im Jahr zuvor waren es aber noch 86,7 Millionen Euro gewesen, wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage mitteilte. Der Einbruch 2025 erklärt sich demnach vor allem durch Sondereffekte des Deutschlandtickets auf den Schülerverkehr und damit verbundene Ausgleichszahlungen des Landes.

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Für 2026 geht das Landesverwaltungsamt davon aus, dass die Mittel für den Nahverkehr wieder ein ähnliches Niveau als zuvor erreichen. Von etwa 83 Millionen Euro ist die Rede.

Im vergangenen Jahr gingen aus den Nahverkehrsmitteln 39 Millionen Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte, um das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs vor Ort aufrechtzuerhalten. 16,2 Millionen Euro erhielten die Verkehrsunternehmen direkt, an die Verkehrsverbünde gingen 1,2 Millionen Euro.