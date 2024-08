Die Bahn fährt an der Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Fred Eichhorn mehrmals täglich vorbei. Das Brummen des Shuttles ist in Grümpen zu hören, ebenso das Hupen, wenn sich der Zug einem Bahnübergang nähert. Der Frankenblick-Ortsteil wird gleich von zwei Seiten von der Eisenbahn befahren, nur einen Bahnhalt gibt es seit der Wiederinbetriebnahme der Strecke im Jahr 1999 nicht mehr. Was lange Zeit unter dem „Radar“ des üblichen Alltagsfrustes blieb, kocht seit einigen Jahren deutlich mehr hoch. Seit in Schalkau eine Hausärztin aufgehört hat, gehört Eichhorns Praxis zu den wenigen verbliebenen Anlaufstellen in der medizinischen Versorgung. Eichhorn hatte bereits 2017 ein Patientenmobil ins Gespräch gebracht, um den häufig älteren und weniger mobilen Patienten den Weg zur Praxis zu erleichtern. Er hat vor einiger Zeit die Reaktivierung der Bahnstrecke ins Spiel gebracht. „Im Ort gibt es neben unserer Praxis auch einen Zahnarzt und eine Physiotherapie“, zählt der Mediziner auf. Aber auch jenseits der medizinischen Versorgung mache gerade für die älteren Einwohner ein Bahnanschluss Sinn, weil so die Discounter in der Nachbarstadt Schalkau zu erreichen wären. Die Gemeinde Frankenblick und die Stadt Schalkau hatte Eichhorn schnell an seiner Seite. Der Mediziner hatte die Initiative ergriffen, um alle beteiligten Institutionen an einen Tisch zu bekommen. Michael Stammberger, Linke-Kreisvorsitzender und Stadtrat in Schalkau, hatte sich um einen Vor-Ort-Termin mit der Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft bemüht. Der Termin kam am 1 4. August zustande, jedoch nicht in Grümpen, sondern im Rathaus der Gemeinde Frankenblick und nur mit den unmittelbar beteiligten Partnern – Ministerium, Gemeinde, Landkreis und Bahn. Initiator Eichhorn blieb ebenso außen vor wie Stammberger, der den Kontakt zur Ministerin vermittelt hatte.