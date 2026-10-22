Verkehrspolitik: Länder fürchten schlechtere Bahnangebote im Regionalverkehr

Hohenschwangau - Die Länder fürchten wegen steigender Kosten ein schlechteres Angebot für Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene. "Bis zum Jahr 2031 benötigen die Länder zusätzlich 14 Milliarden Euro, um den Status quo aufrechterhalten zu können", sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). "Sonst drohen natürlich auf der einen Seite höhere Ticketpreise oder als letztes Mittel, das wir nicht wollen, aber natürlich steht das im Raum, dass wir Verkehre abbestellen müssen", sagte Bernreiter als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz nach Abschluss eines zweitägigen Treffens in Hohenschwangau.