Passend zum Thema findet dieser Veranstaltungsteil direkt im Bahnhofsgebäude statt. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt mit einer Präsentation zur „Machbarkeitsstudie für das Bahnareal in Meiningen“ und informiert über den aktuellen Projektstand.

Austausch auch nach dem Tagungsprogramm

Neben den Fachvorträgen setzen die Organisatoren auf den persönlichen Austausch. Für die Abende am Donnerstag und Freitag sind deshalb Plätze in Meininger Restaurants reserviert, damit Gespräche und Diskussionen nach Ende des offiziellen Programms in entspannter Atmosphäre fortgesetzt werden können.

Die Tagung steht allen Interessierten offen und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Diskussion und Vernetzung.

Das komplette Programm sowie die Anmeldung sind unter https://schienen-tage.de/2026/ verfügbar. Eine Anmeldung ist auch kurzfristig online möglich, bei Bedarf sogar per Smartphone direkt am Tagungsort. Die Teilnahmegebühr beträgt aufgrund des ehrenamtlichen Charakters der Veranstaltung 68 Euro für die gesamte Tagung einschließlich Auftaktexkursion zur Süd-Thüringen-Bahn. Studierende, Auszubildende und Schüler zahlen gegen Nachweis 32 Euro.

Organisatoren suchen Mitstreiter

Für die künftige Ausrichtung der Schienen-Tage wünscht sich das Organisationsteam weitere Unterstützung. Gesucht werden Interessierte, die sich beispielsweise bei der Programmgestaltung oder der Organisation vor Ort einbringen möchten. Kontaktmöglichkeiten bestehen per E-Mail an tagung@schienen-tage.de.