Verkehrsmittel: Mehr als jeder Vierte in Thüringen pendelt ohne Auto

Erfurt (dpa/th) - Mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen in Thüringen legt den Weg zur Arbeit ohne Auto oder Motorrad zurück. Wie das Statistische Landesamt in Erfurt vor dem Autofreien Tag am 22. September mitteilte, gingen im vergangenen Jahr elf Prozent der Erwerbstätigen zu Fuß zu ihrer Arbeitsstätte - 8,8 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel und 6,6 Prozent nahmen das Fahrrad. Die Mehrzahl der Arbeitnehmer (72,8 Prozent) im ländlich geprägten Freistaat fuhr auch 2024 mit dem Auto oder Motorrad zum Job.