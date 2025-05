Verkehrskontrollen: Polizei: Viele Verstöße bei kontrollierten Lastwagen

Zudem wurden 15 Fahrzeuge angehalten, deren Ladung unsicher war, die technische Mängel aufwiesen oder überladen waren. Sechs Lkw-Fahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden. Die Thüringer Polizei beteiligte sich damit an den europaweiten Kontrollaktionen von Roadpol. In diesem Jahr seien noch weitere Kontrollen mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt sowie Alkohol und Drogen am Steuer geplant.