Verkehrskontrolle: Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn

Aschaffenburg (dpa/lby) - Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der mit einem Kleintransporter viel zu schnell auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg unterwegs war. Der Mann fuhr mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde - statt der erlaubten 80, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle am Montagnachmittag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit Ende August wegen fehlender Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war.