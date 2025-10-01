 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn

Verkehrskontrolle Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn

Viel zu schnell fährt ein Mann mit einem Transporter über die Autobahn. Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei weitere Verstöße fest.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Verkehrskontrolle: Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn
1
Der Transporter fiel der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Aschaffenburg (dpa/lby) - Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der mit einem Kleintransporter viel zu schnell auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg unterwegs war. Der Mann fuhr mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde - statt der erlaubten 80, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle am Montagnachmittag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit Ende August wegen fehlender Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war.

Nach der Werbung weiterlesen

Außerdem fanden die Beamten den Angaben zufolge im Transporter einen Rucksack mit mehreren Messern, darunter ein Einhandmesser, eine Machete und ein weiteres Messer mit mehr als zwölf Zentimeter langer Klinge. Alle Waffen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Mann laufen laut Polizei nun mehrere Strafverfahren.