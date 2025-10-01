Aschaffenburg (dpa/lby) - Die Polizei hat einen Mann gestoppt, der mit einem Kleintransporter viel zu schnell auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg unterwegs war. Der Mann fuhr mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde - statt der erlaubten 80, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle am Montagnachmittag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit Ende August wegen fehlender Pflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war.
Verkehrskontrolle Transporter rast mit Tempo 140 statt 80 über Autobahn
dpa 01.10.2025 - 12:02 Uhr