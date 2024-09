Gremsdorf (dpa/lby) - Polizisten haben in Mittelfranken einen Kleintransporter gestoppt, der doppelt so schwer mit asiatischen Lebensmitteln beladen gewesen ist wie erlaubt. Das Fahrzeug habe bei der Kontrolle am Dienstag an der Autobahn 3 in Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) rund 7,4 Tonen auf die Waage gebracht, teilte die Polizei mit. Erlaubt gewesen wären nur 3,5 Tonnen.