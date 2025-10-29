Immer wieder fegen Sturmböen eine der beiden aufgestellten Warnleuchten um. Es regnet in Strömen. Es ist stockdunkel. Trotzdem begrüßen Tizian Lachmuth und Emely Hiller die Autofahrer, die sie am Dienstagabend in der Meininger Straße in Zella-Mehlis im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten, lächelnd und gut gelaunt. „Wenn man höflich und freundlich bleibt, dann sind es die Autofahrer auch“, schildern die beiden Suhler Polizisten ihre Erfahrungen. „Vor allem bei den Älteren erleben wir es häufig, dass sie sich freuen, wenn wir sie anhalten. Für viele ist es die erste Kontrolle“, erzählt Emely Hiller.