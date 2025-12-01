 
Verkehrskontrolle Polizei entdeckt kiloweise Drogen bei Autofahrer auf der A3

In Erlangen kontrolliert die Polizei das Auto eines 57-Jährigen. In Tragetaschen finden die Polizisten Drogen - mehrere Kilogramm.

Die Polizisten nahmen den 57-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erlangen (dpa/lby) - Mehrere Kilo Marihuana und Haschisch hat die Polizei im Auto eines Mannes auf der Autobahn 3 in Erlangen entdeckt. Der 57-Jährige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife kontrollierte demnach am Sonntag auf der A3 Richtung Passau das Fahrzeug des Mannes. Dabei hätten die Polizisten in Tragetaschen Drogen im niedrigen zweistelligen Kilogramm-Bereich, sowie mehrere tausend Euro Bargeld entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. 

Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.