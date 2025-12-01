Verkehrskontrolle: Polizei entdeckt kiloweise Drogen bei Autofahrer auf der A3

Erlangen (dpa/lby) - Mehrere Kilo Marihuana und Haschisch hat die Polizei im Auto eines Mannes auf der Autobahn 3 in Erlangen entdeckt. Der 57-Jährige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.
In Erlangen kontrolliert die Polizei das Auto eines 57-Jährigen. In Tragetaschen finden die Polizisten Drogen - mehrere Kilogramm.
Eine Streife kontrollierte demnach am Sonntag auf der A3 Richtung Passau das Fahrzeug des Mannes. Dabei hätten die Polizisten in Tragetaschen Drogen im niedrigen zweistelligen Kilogramm-Bereich, sowie mehrere tausend Euro Bargeld entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.
Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.