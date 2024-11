Schmalkalden: Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein erwischt

Schmalkalden - Die Polizei hat in in der Hoffnung in Schmalkalden einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle am Samstag habe der Drogentest bei dem 27-Jährigen positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain reagiert, teilte die Polizei mit. Es stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt und der vorgezeigte italienische Führerschein eine Fälschung war.