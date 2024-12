Unsleben (dpa/lby) - Nur wenige Stunden nach seiner bestandenen Führerscheinprüfung ist ein junger Mann in Unterfranken von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden - offenbar unter Drogeneinfluss. Der 21-Jährige war am Mittwoch mit seiner Großmutter in einem Auto unterwegs, das diese ihm zu Weihnachten schenken wollte.