Amt Wachsenburg (dpa/th) - Die Polizei hat im Ilm-Kreis einen betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 44 Jahre alte Fahrer eines polnischen Lkw-Gespanns hatte sich in Ichtershausen in eine Sackgasse manövriert, wie die Polizei berichtete. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an und untersagten dem 44-Jährigen die Weiterfahrt.