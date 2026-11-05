Verkehrskontrolle in Augsburg: 21-Jährige wirft auf Flucht vor Polizei Drogen aus Auto

Zudem galt gegen die 21-Jährige ein Fahrverbot. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Es gab den Angaben zufolge außerdem Hinweise darauf, dass die Fahrerin zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.



Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahrens trotz Fahrverbots. Zudem werde wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.