Verkehrskontrolle "Drogenerkenner" bei Polizei in Ostsachsen im Einsatz

Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei hat in Ostsachsen bei einer gezielten Kontrolle zu Drogenkonsum mehrere Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, kamen dabei am Sonntag sogenannte Drogenerkenner zum Einsatz - besonders ausgebildete Beamte. Sie sollten Fahrer unter Einwirkung berauschender Mittel erkennen, an der Weiterfahrt hindern und so die Verkehrssicherheit stärken.