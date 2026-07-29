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Verkehrskontrolle "Drogenerkenner" bei Polizei in Ostsachsen im Einsatz

Bei einer Kontrolle in Ostsachsen stoppt die Polizei mehrere Fahrer. Was die speziell geschulten Beamten dabei entdecken und wie viele Ordnungswidrigkeiten sie ahnden.

Verkehrskontrolle: Drogenerkenner bei Polizei in Ostsachsen im Einsatz
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Die Polizei hat in Bautzen Drogentests bei Fahrzeugführern vorgenommen und mehrere erwischt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei hat in Ostsachsen bei einer gezielten Kontrolle zu Drogenkonsum mehrere Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, kamen dabei am Sonntag sogenannte Drogenerkenner zum Einsatz - besonders ausgebildete Beamte. Sie sollten Fahrer unter Einwirkung berauschender Mittel erkennen, an der Weiterfahrt hindern und so die Verkehrssicherheit stärken. 

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Die Beamten hielten 221 Fahrzeuge an und kontrollierten 247 Menschen, wie es hieß. Bei etwa einem Drittel der Fahrzeugführer habe man spezielle Tests angewendet. Daraufhin wurden neun Blutentnahmen angeordnet, die ein Arzt vor Ort durchführte. In sieben Fällen waren Drogen der Anlass, in zwei weiteren Fällen Alkoholeinfluss. Außerdem ahndeten die Beamten 29 weitere Ordnungswidrigkeiten.

Unterstützt wurde die Görlitzer Polizei von Beamten der Polizeidirektion Dresden, einem Rauschgiftspürhund mit Diensthundeführer sowie einem Arzt.