Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Fünf Lastwagen und zwei Fernbusse hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 3 in der Oberpfalz an der Weiterfahrt gehindert. Die Fahrzeugkarosserie an dem serbischen und dem ukrainischen Bus sei derart mangelhaft gewesen, dass sie den Verkehr gefährdet hätten, teilte die Polizei mit. Einer der Busse habe Öl verloren, der Fahrzeugrahmen sei mehrfach gebrochen gewesen.