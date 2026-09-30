Während des Theresienfestes in Hildurghausen kommt es in der Zeit von Donnerstag, 1. Oktober bis Montag, 5. Oktober zu Verkehrseinschränkungen in der Stadt.
Verkehrshinweis Straßensperrungen zum Theresienfest
Redaktion 30.09.2026 - 10:00 Uhr
Für das Hildburghäuser Theresienfest sind bis Montag, 5. Oktober, 12 Uhr Straßensperrungen vorgesehen. Auch am Sonntagnachmittag gibt es Einschränkungen.
Während des Theresienfestes in Hildurghausen kommt es in der Zeit von Donnerstag, 1. Oktober bis Montag, 5. Oktober zu Verkehrseinschränkungen in der Stadt.