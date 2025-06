Spektakulär war ein in Zusammenhang mit diesem Projekt stehendes, sicher häufiger verwendetes Adjektiv, um etwas als beeindruckend, großartig oder aufsehenerregend zu beschreiben. Denn: Sowohl der Abriss der alten Bogenbrücke über die Bahngleise am Ortsrand von Rentwertshausen im August 2024 wie auch das Aufsetzen der neuen Fußgänger- und Radbrücke mitten in der Nacht im April waren als ungewöhnlich, nicht alltäglich, eben spektakulär zu bezeichnen.