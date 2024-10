Verkehrserziehung: Neuer Radlführerschein soll Kinder besser vorbereiten

Nürnberg (dpa/lby) - In der 4. Klasse gibt es in Bayern noch immer Kinder, die nicht gut oder gar nicht Fahrrad fahren können. Dabei steht in der Jahrgangsstufe an den Grundschulen die Fahrradprüfung an. Ein neuer Radlführerschein ab diesem Schuljahr soll die Kinder nun besser darauf vorbereiten.