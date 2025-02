Besonders stark von Staus betroffen war die A3 Linz Richtung Passau. Der ADAC sieht hier die Grenzkontrollen bei der Einreise als entscheidenden Grund. Anders als bei anderen Grenzübergängen sind die Staus hier auf deutschem Staatsgebiet und gehen daher in die Statistik ein. An zweiter Stelle der staureichsten Autobahnen lag die A8 München-Salzburg in beiden Richtungen: Hier wurden auch sechs der zehn größten Einzelstaus in Bayern registriert.