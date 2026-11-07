Verkehrseinschränkungen: Übung im Lobdeburg-Tunnel – A4 bei Jena nachts voll gesperrt

Jena (dpa/th) - Auf der A4 bei Jena müssen sich Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Wegen einer großangelegten Einsatzübung wird der Tunnel Lobdeburg von 20.00 bis 8.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Autobahn GmbH üben die Rettungsabläufe bei einem Brand im Tunnel. Ausgegangen wird von dem Fall, dass ein Fahrzeug in dem Tunnel in Brand gerät und zahlreiche Menschen dabei verletzt werden.