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  6. Übung im Lobdeburg-Tunnel – A4 bei Jena nachts voll gesperrt

Verkehrseinschränkungen Übung im Lobdeburg-Tunnel – A4 bei Jena nachts voll gesperrt

Damit im Ernstfall alles klappt, trainieren Feuerwehren und Rettungskräfte regelmäßig ihre Einsätze. In der Nacht zum Sonntag ist das im Lobdeburg-Tunnel auf der A4 der Fall.

Verkehrseinschränkungen: Übung im Lobdeburg-Tunnel – A4 bei Jena nachts voll gesperrt
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Feuerwehren trainieren bei Jena den Einsatz bei einem Autobrand im Autobahntunnel. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Jena (dpa/th) - Auf der A4 bei Jena müssen sich Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Wegen einer großangelegten Einsatzübung wird der Tunnel Lobdeburg von 20.00 bis 8.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Autobahn GmbH üben die Rettungsabläufe bei einem Brand im Tunnel. Ausgegangen wird von dem Fall, dass ein Fahrzeug in dem Tunnel in Brand gerät und zahlreiche Menschen dabei verletzt werden.

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Der Verkehr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main wird an der Anschlussstelle Jena-Zentrum von der Autobahn abgeleitet. Die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U12 führt zur Anschlussstelle Jena-Göschwitz, wo die Verkehrsteilnehmenden wieder auf die A4 auffahren können. In Fahrtrichtung Dresden müssen die Autofahrer an der Anschlussstelle Jena-Göschwitz abfahren. Von dort wird der Verkehr über eine Umleitung zur Anschlussstelle Jena-Zentrum geführt, an der die Weiterfahrt auf der A4 möglich ist.

Um ein frühzeitiges und möglichst weiträumiges Umfahren der Sperrung zu ermöglichen, wird bereits an den überregionalen Autobahnkreuzen auf A4, A9, A38 und A71 auf die Einschränkungen hingewiesen.