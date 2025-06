Mit dem Abfräsen der alten Fahrbahndecke legten in der vergangenen Woche die Bauarbeiter in der Bettenhäuser Straße im Ortsteil Dreißigacker los. Seit dem 4. Juni ist die Straße voll gesperrt – zunächst bis zum 19. September. In diesem Zeitraum wird im Auftrag des städtischen Eigenbetriebs SAM der Abwasserkanal erneuert.