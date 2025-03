Es ist ein zentraler Verkehrsknoten für alle, die mit dem Auto aus oder in Richtung Westen in die Stadt kommen oder diese verlassen. Der Verkehr soll innerhalb der nächsten Tage auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden, die nicht über die dreispurige Brücke verläuft. So soll ein Großteil der Autos auf der Autobahn gehalten werden. "Dennoch sind natürlich massive Staus nicht zu vermeiden", sagte Brodel. Über die Autobahnbrücke fuhren täglich rund 95.000 Fahrzeuge, die nun einspurig auf die Gegenfahrbahn geleitet werden sollen.