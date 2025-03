Verkehrseinschränkung: Eine Durchfahrt ist nicht möglich

Vom 31. März bis 4. April werden die Sicherungsmaßnahmen unter halbseitiger Sperrung mit Doppelrotphase durchgeführt. Vorzugsweise soll die Rot-Rot-Phase in der Zeit zwischen 8.30 und 13.30 Uhr erfolgen, um die Beeinträchtigung für den Schulbus- und Pendlerverkehr zu minimieren. Vom 7. April bis 17. April wird hernach ab Ortsausgang Theuern in Richtung Limbach aufgrund der Stellung eines Spezialkrans ebenfalls eine Vollsperrung notwendig. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. Die Umleitung muss über die B 281 in Richtung Neuhaus am Rennweg bzw. in Richtung Eisfeld erfolgen.