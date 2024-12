Nordhausen (dpa/th) - Am Steuer eines Autos ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher in Nordhausen von der Polizei gestoppt worden. Der Wagen sei weder zugelassen noch versichert gewesen, teilte die Polizei zu dem Vorfall am Freitagabend mit. Der Teenager habe noch vergeblich versucht, vor den Beamten zu flüchten.