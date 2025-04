Würzburg (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall mit einem halben Dutzend Fahrzeugen ist die Autobahn 7 bei der Anschlussstelle Gramschatzer Wald von Würzburg in Richtung Kassel voll gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es Leichtverletzte. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es sei aber niemand schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in einer ersten Information. Wie es zu dem Unfall am späten Nachmittag kam, war zunächst unklar.