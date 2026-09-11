Verkehrsbehinderungen: Zufahrten zur Autobahn 66 bei Hanau gesperrt

Hanau (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten an Zufahrten auf die Autobahn 66 bei Hanau müssen Autofahrer ab kommender Woche Umleitungen und gesperrte Fahrstreifen in Kauf nehmen. Beginn der Arbeiten an der Anschlussstelle Hanau-Nord sei am kommenden Montag (14. September) um etwa 19.00 Uhr, am 27. September, etwa 23.00 Uhr, würden die Einschränkungen aufgehoben, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Fahrbahnen seien erheblich beschädigt und müssten erneuert werden.