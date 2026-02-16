 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Unfälle, Karnevalsumzüge und Lkws sorgen für Sperrungen

Verkehrsbehinderungen Unfälle, Karnevalsumzüge und Lkws sorgen für Sperrungen

Unfälle, blockierte Lkw und mehrere Rosenmontagsumzüge führen am Montag, 16. Februar, in Südthüringen zu Sperrungen und Behinderungen.

Verkehrsbehinderungen: Unfälle, Karnevalsumzüge und Lkws sorgen für Sperrungen
1
In ganz Südthüringen kommt es am Montag, 16. Februar, zu Verkehrsbehinderungen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Foto: picture alliance/dpa, Marcus Brandt (Symbolbild)

Mehrere Verkehrsbehinderungen beschäftigen derzeit Autofahrer in Südthüringen. Auf der B62 zwischen Bad Salzungen und Langenfeld/B285 in Richtung Alsfeld befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Thüringer Wald: Warum hängen Lastwagen bei Schnee am Berg?

16.02.2026 07:38 Thüringer Wald Warum hängen Lastwagen bei Schnee am Berg?

Winterwetter: Auf den Straßen gibt es die üblichen Behinderungen. Warum machen Lastwagen auf Schnee immer Probleme?

Zusätzlich sorgen mehrere Rosenmontagsumzüge am 16. Februar für Einschränkungen: In Wasungen ist der Bereich Neutor/Bahnhofstraße von 13 bis voraussichtlich 14 Uhr betroffen. In Viernau bleibt die Ortsdurchfahrt von 12.30 bis etwa 18 Uhr gesperrt. In Vacha kommt es zwischen 13 und 17 Uhr zu Behinderungen; der Umzug startet dort um 14.11 Uhr.

Karambolage auf der A71

Derweil kam es auch auf der Autobahn zu Unfällen: Auf der glatten A71 in Erfurt prallte ein Lkw in der Nacht gegen die Mittelleitplanke und kam auf der rechten Seite zum Stehen, der 46 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Suhl: Fahrer beschädigt mehrere Autos und flüchtet

13.02.2026 12:02 Suhl Fahrer beschädigt mehrere Autos und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Suhl mit seinem Auto mehrere geparkte Pkw gerammt und ist davongefahren. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

In der Folge bildete sich auf der A71 ein Stau, in dem ein Auto von hinten gegen einen anderen Lkw fuhr und unter den Auflieger rutschte, wie es hieß. Die beiden Männer im Auto im Alter von 24 und 25 Jahren kamen demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden für beide Unfälle auf insgesamt mehr als 100.000 Euro.

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

In Grammetal (Weimarer Land) prallte laut Polizei ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum. Ein Mitfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie es hieß. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Mensch im Auto wurden leicht verletzt. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Zaun bremst Fahrt in Haus ab

06.02.2026 16:45 Sonneberg Zaun bremst Fahrt in Haus ab

Ein Kleinwagen ist am Freitagnachmittag im Sonneberger Stadtteil Bettelhecken gegen die Wand gefahren.

Auf der glatten Auffahrt zur B176 in Sömmerda durchbrach ein Lkw laut Polizei die Leitplanke und kippte in der Böschung um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Beamten stellten mit einem Atemalkoholtest 0,57 Promille bei ihm fest.