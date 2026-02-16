Verkehrsbehinderungen: Unfälle, Karnevalsumzüge und Lkws sorgen für Sperrungen

Mehrere Verkehrsbehinderungen beschäftigen derzeit Autofahrer in Südthüringen. Auf der B62 zwischen Bad Salzungen und Langenfeld/B285 in Richtung Alsfeld befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle.
Unfälle, blockierte Lkw und mehrere Rosenmontagsumzüge führen am Montag, 16. Februar, in Südthüringen zu Sperrungen und Behinderungen.
Zusätzlich sorgen mehrere Rosenmontagsumzüge am 16. Februar für Einschränkungen: In Wasungen ist der Bereich Neutor/Bahnhofstraße von 13 bis voraussichtlich 14 Uhr betroffen. In Viernau bleibt die Ortsdurchfahrt von 12.30 bis etwa 18 Uhr gesperrt. In Vacha kommt es zwischen 13 und 17 Uhr zu Behinderungen; der Umzug startet dort um 14.11 Uhr.
In der Folge bildete sich auf der A71 ein Stau, in dem ein Auto von hinten gegen einen anderen Lkw fuhr und unter den Auflieger rutschte, wie es hieß. Die beiden Männer im Auto im Alter von 24 und 25 Jahren kamen demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden für beide Unfälle auf insgesamt mehr als 100.000 Euro.
In Grammetal (Weimarer Land) prallte laut Polizei ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum. Ein Mitfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie es hieß. Der 18 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Mensch im Auto wurden leicht verletzt. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.
Auf der glatten Auffahrt zur B176 in Sömmerda durchbrach ein Lkw laut Polizei die Leitplanke und kippte in der Böschung um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Beamten stellten mit einem Atemalkoholtest 0,57 Promille bei ihm fest.