Verkehrsbehinderungen: Unfälle, Karnevalsumzüge und Lkws sorgen für Sperrungen

In der Folge bildete sich auf der A71 ein Stau, in dem ein Auto von hinten gegen einen anderen Lkw fuhr und unter den Auflieger rutschte, wie es hieß. Die beiden Männer im Auto im Alter von 24 und 25 Jahren kamen demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden für beide Unfälle auf insgesamt mehr als 100.000 Euro.