Autofahrer müssen in den kommenden Nächten Umwege in Kauf nehmen. Auf der Autobahn 71 werden Wartungsarbeiten in gleich zwei Tunnel ausgeführt. Wie die Autobahn-Gesellschaft als Betreiber der deutschen Autobahnen mitteilte, kommt es zu zeitweisen Sperrungen der Tunnel Rennsteig und Alte Burg in beiden Fahrtrichtungen. In den Nächten vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2025 (jeweils von 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr) erfolgt die Sperrung in Fahrtrichtung Sangerhausen. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Oberhof über die Bedarfsumleitung U11 zur Anschlussstelle Gräfenroda geführt.