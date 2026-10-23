Verkehrsbehinderungen: Schlafend im Stau - Wenn Polizisten zum Wecken anrücken

Winkelhaid (dpa/lby) - Schlafende Autofahrer haben nach einer Vollsperrung der Autobahn 3 bei Nürnberg den Verkehr derart behindert, dass sie von der Polizei geweckt werden mussten. Obwohl die Autobahn bei Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land) schon gegen Mitternacht nach der Panne eines Autos wieder frei war, dauerte es etwa zwei weitere Stunden, bis der Verkehr wieder reibungslos fließen konnte.