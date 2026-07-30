Schwalmstadt (dpa/lhe) - Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Wartungsarbeiten im Tunnel Frankenhain auf der Autobahn 49 bei Schwalmstadt konnten vorzeitig beendet werden. Daher entfalle die letzte geplante Sperrung in der Nacht von Donnerstag (30. Juli) auf Freitag, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen routinemäßigen Wartungs- sowie Reinigungsarbeiten war der Tunnel seit Montagabend jeweils von 20 bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.