Verkehrsbehinderung: Lastwagen fährt in Graben - Verkehr staut sich auf A8

Merklingen - Nachdem ein Lastwagen auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm von der Fahrbahn abgekommen ist, sind zwei Fahrstreifen kurz nach der Anschlussstelle Merklingen gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr laut Polizei auf einer Strecke von rund zwei Kilometern. Die Bergung des Sattelzugs werde noch bis in den Nachmittag dauern, sagte ein Sprecher. So müsse unter anderem die Ladung von 10.000 Reifen umgeladen werden.