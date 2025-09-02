Das Flugzeug auf dem Werbeplakat der Zella-Mehliser Verkehrsakademie ist ein wenig irreführend. Denn zum Piloten könne man sich in der Fahrschule nicht ausbilden lassen, schränkt Andreas Kraneis, Prokurist bei der Verkehrsakademie, ein. Dabei klingele immer wieder mal sein Telefon , weil sich ein Interessent für eben jenen Kurs interessiere, erzählt er lachend. Weil sich die zweite Thüringer Niederlassung des Unternehmens in Erfurt, nahe des Flughafens, befinde, durften Lkw, Bus und Auto einst auf der Rollbahn neben dem Airbus posieren, erklärt Andreas Kraneis die Entstehungsgeschichte hinter den einmaligen Werbeaufnahmen.