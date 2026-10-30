Hünfeld (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall in Hünfeld (Landkreis Fulda) auf der B27 in Richtung Fulda sind zwei Personen verletzt worden. Beide Fahrer wurden von Rettungskräften vor Ort und im Krankenhaus versorgt, trugen aber keine schwereren Verletzungen davon, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen mitteilte. Ein 66-Jähriger hatte demnach mit seinem Wagen an einer Ampel einer Nachtbaustelle gehalten. Ein 35-Jähriger hinter him reagierte nicht rechtzeitig und fuhr auf das stehende Auto auf. Die Autos wurden abgeschleppt.