Durch die Rettungsarbeiten bildete sich in Fahrtrichtung Frankfurt ein Stau, an dessen Ende - rund zwei Kilometer entfernt - etwa eine halbe Stunde später ein weiteres Fahrzeug verunglückte. Ein Mensch in dem Wagen wurde dabei so schwer verletzt, dass er ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Auch hier zählte die Polizei zwei, die Feuerwehr einen weiteren Verletzten.