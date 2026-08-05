Verkehr: Zwei Tote bei Unfall – Anklage wegen möglichen Rennens

Bei dem Unfall im Juni vergangenen Jahres hatte der damals 22 Jahre alte Mann auf einer Landstraße mit seinem Auto eine Fahrradfahrerin erfasst, bevor er mit dem Wagen gegen einen Hochspannungsmast prallte. Die 65 Jahre alte Radfahrerin sowie ein 20-Jähriger im Auto kamen ums Leben, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Der Autofahrer sei zu schnell unterwegs gewesen und habe in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, hieß es.