Verkehr: Zwei Tote bei Unfall – Anklage wegen möglichen Rennens

Illerkirchberg - Nach einem tödlichen Unfall bei Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Verursacher wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohe eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren, sagte ein Sprecher der Behörde in Ulm. Das Ulmer Amtsgericht habe noch nicht über die Zulassung der Anklage entschieden. Zuvor hatten Medien, darunter die "Neu-Ulmer Zeitung", darüber berichtet.